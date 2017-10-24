Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 24 октября 2017
Арсенал
24.10.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
85'
Э. Нкетиа
96'
Э. Нкетиа
34'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Норвич Сити
ГОЛ! 2:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
М. Эль-Ненни
96'
89'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
Желтая карточка
Ч. Акпом
88'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Ф. Коклен
85'
Желтая карточка
Д. Уилшир
78'
Желтая карточка
Ф. Коклен
68'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
56'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Арсенал
1
Деян Илиев
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Мейси
6
Холдинг
26
Дебюши
13
Коклен
6
Эль-Ненни
10
Уилшир
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
17
Нелсон
9
Жиру
32
Уолкотт
4-2-1-2
1
Ганн
4
Циммерманн
12
Пинту
3
Хасбэнд
5
Клозе
8
Вранчич
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
1
Деян Илиев
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Норвич Сити
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+