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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лорьян - Кан
Лорьян - Кан: обзор матча 24 октября 2017
Лорьян
24.10.2017, вторник, 19:45
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Кан
43'
К. Куаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лорьян - Кан
69'
Желтая карточка
К. Куаку
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаку
38'
Желтая карточка
С. Питерс
28'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Гаэль Данич
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
20
Ян Репас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
2-3-2-1
16
Делекруа
15
Туре
31
Морейра
28
Данич
18
Лемуан
6
Гендузи
99
Буанга
19
Кабо
20
Уорис
4-1-1-4
30
Самба
24
Жилберт
3
Да Силва
5
Санко
8
Питерс
15
Айт Беннассер
20
Репас
11
Мбенг
6
Куаку
23
Роделен
18
Сантини
Остались в запасе
Лорьян
Кан
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Лорьян - Кан
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
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