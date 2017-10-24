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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 24 октября 2017
Хетафе
24.10.2017, вторник, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Алавес
86'
К. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хетафе - Алавес
90'
+2
Желтая карточка
А. Сивера
90'
+1
Желтая карточка
А. Катай
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Сантос
Желтая карточка
М. Арамбарри
85'
Желтая карточка
С. Мора
62'
61'
Желтая карточка
Р. Дуарте
37'
Желтая карточка
Р. Собрино
22'
Желтая карточка
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-3-1-2
1
Мартинес
2
Молинеро
18
Гонсалес
16
Кала
8
Арамбарри
14
Мора
76
Файр
20
Портильо
21
Чули
20
Хименес
4-3-2
1
Сивера
2
Вигарай
19
Эли
3
Марипан
5
Дуарте
7
Зидан
10
Медран
17
Пина
19
Собрино
9
Кркич
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Александар Катай
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Хетафе - Алавес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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