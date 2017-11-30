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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Хетафе
Алавес - Хетафе: обзор матча 30 ноября 2017
Алавес
30.11.2017, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Хетафе
3'
М. Эль-Хаддади
31'
Б. Кркич
69'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алавес - Хетафе
Желтая карточка
Б. Кркич
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Эль-Хаддади
69'
Желтая карточка
Р. Эли
47'
44'
Желтая карточка
Ф. Портильо
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
31'
Желтая карточка
Д. Торрес
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Анхель
ЦФ
2-2-1-3
1
Сивера
23
Педраса
19
Эли
10
Медран
16
Торрес
18
Бурги
11
Гомес
9
Кркич
16
Эль-Хаддади
3-3-2-1
1
Мартинес
2
Молинеро
16
Кала
5
Антунеш
76
Файр
8
Арамбарри
14
Мора
20
Портильо
21
Ндиайе
20
Хименес
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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