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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 24 октября 2017
Интер
24.10.2017, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
18'
М. Шкриньяр
32'
М. Икарди
55'
М. Икарди
64'
Д. Ковнацки
85'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
Желтая карточка
Эдер
90'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
88'
86'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
85'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Прат
64'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Ф. Квальярелла
61'
Желтая карточка
Н. Мурру
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
М. Весино
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
15
Весино
21
Гальярдини
6
Валеро
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
18
Берешиньски
67
Феррари
26
Сильвестре
29
Мурру
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
Остались в запасе
Интер
Сампдория
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Интер - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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