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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Унион
Байер - Унион: обзор матча 24 октября 2017
Байер
24.10.2017, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Унион
36'
Ю. Брандт
88'
Венделл (П)
90+2'
Ч. Арангис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Унион
ГОЛ! 3:0!
Ч. Арангис
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Венделл
88'
Желтая карточка
П. Рецос
65'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
А. Мехмеди
36'
Начало матча
Статистика матча Байер - Унион
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
0 : 0
17.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Байер
Унион
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
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