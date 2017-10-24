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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Шальке-04
Веен - Шальке-04: обзор матча 24 октября 2017
Веен
24.10.2017, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Веен - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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