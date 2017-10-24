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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 24 октября 2017
Манчестер Сити
24.10.2017, вторник, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Я. Туре
92'
84'
Желтая карточка
Р. Беннетт
82'
Желтая карточка
Д. Прайс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
47
Зинченко
4
Адарабиойо
5
Мангала
13
Данило
42
Туре
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
4-3-2
1
Норрис
15
Коди
30
Хаус
23
Батт
6
Беннетт
10
Маршалл
19
Прайс
21
Н'Диайе
11
Кошта
25
Энобахаре
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Гарри Бургойн
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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