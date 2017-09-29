Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Хераклес
Твенте - Хераклес: обзор матча 29 сентября 2017
Твенте
29.09.2017, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Хераклес
2'
Ф. Йенсен
76'
Д. Холла
52'
П. Глэдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Хераклес
ГОЛ! 2:1!
Д. Холла
76'
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Глэдон
Пас отдал
Б. Дарри
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йенсен
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
3
Томас Лам
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петер ван Ойен
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Хераклес
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
4-1-1
3
Лам
28
ван дер Лели
5
тер Авест
25
Бийен
97
Йенсен
7
Слагвер
2-2-1-1
16
Кастро
6
Пелюпесси
12
Хардевельд
20
ван Ойен
2
Брёкерс
11
Дарри
19
Глэдон
Остались в запасе
Твенте
Хераклес
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Остались в запасе
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Твенте - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Хераклес
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+