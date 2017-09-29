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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 29 сентября 2017
Монако
29.09.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
38'
Р. Фалькао
90+2'
С. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Камара
Пас отдал
К. Берижо
Желтая карточка
А. Туре
55'
Желтая карточка
Жемерсон
53'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Лопеш
38'
Желтая карточка
Фабиньо
36'
18'
Желтая карточка
Э. Скири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
6
Фабиньо
18
Тилеманс
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
9
Йоветич
3-4-2-1
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
20
Агилар
6
Ласн
6
Скири
21
Руссийон
29
Сессеньон
7
Мбенза
29
Нинга
Остались в запасе
Монако
Монпелье
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монако - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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