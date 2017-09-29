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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 29 сентября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
29.09.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
90+2'
К. Вашингтон
41'
Р. Фредерикс
85'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
ГОЛ! 1:2!
К. Вашингтон
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Баттон
85'
ГОЛ! 0:2!
С. Йохансен
Пас отдал
Р. Фонте
Желтая карточка
Д. Линч
83'
64'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
63'
Желтая карточка
О. Норвуд
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фредерикс
Желтая карточка
Д. Макки
22'
Желтая карточка
М. Луонго
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
14
Робинсон
15
Баптисте
12
Макки
4
Сковен
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
26
Силла
4-5-1
27
Баттон
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
30
Сессеньон
9
Ожо
10
Йохансен
29
МакДональд
10
Норвуд
89
Молло
17
Фонте
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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