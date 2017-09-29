Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
СКА-Хабаровск (мол) - Ростов (мол)
СКА-Хабаровск (мол) - Ростов (мол): обзор матча 29 сентября 2017
СКА-Хабаровск (мол)
29.09.2017, пятница, 08:30
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Хабаровск (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск (мол)
Ростов (мол)
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+