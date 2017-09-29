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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Шарлеруа
Сент-Труйден - Шарлеруа: обзор матча 29 сентября 2017
Сент-Труйден
29.09.2017, пятница, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Шарлеруа
27'
Желтая карточка
Нуриу
Желтая карточка
И. Ветокеле
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
8
Мартос
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
18
Амара Бэби
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
2-4-2
28
Пирар
5
Тейшейра
70
Кициу
90
Безус
8
Харисис
23
Котыш
24
Де Петтер
17
Ботака
25
Ветокеле
3-3
30
Пеннето
8
Мартос
24
Дессоле
25
Нуриу
18
Бэби
13
Дианди
14
Бенавенте
Остались в запасе
Сент-Труйден
Шарлеруа
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
Остались в запасе
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Сент-Труйден - Шарлеруа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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