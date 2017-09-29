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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Фенербахче
Акхисар Беледиеспор - Фенербахче: обзор матча 29 сентября 2017
Акхисар Беледиеспор
29.09.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
60'
О. Айик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Фенербахче
89'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
М. Юмлу
88'
87'
Вторая желтая
М. Шкртел
82'
Красная карточка
А. Потук
ГОЛ! 1:0!
О. Айик
60'
57'
Желтая карточка
О. Туфан
55'
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Д. Османпаша
21'
11'
Желтая карточка
В. Янссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
3-1-1-1
25
Лукач
29
Адин
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
8
Айдогду
12
Ларссон
3-1-3-2-1
13
Камени
22
Исла
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
11
Туфан
5
Топал
11
Экичи
20
Жулиано
28
Вальбуэна
14
Янссен
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Фенербахче
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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