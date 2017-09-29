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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Жирона
Сельта - Жирона: обзор матча 29 сентября 2017
Сельта
29.09.2017, пятница, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 3
Завершен
Жирона
8'
П. Систо
16'
М. Гомес
76'
Д. Васс
10'
Порту
14'
К. Стуани
86'
Хуанпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Жирона
Желтая карточка
Э. Мор
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
П. Понс
90'
Желтая карточка
П. Алкала
86'
ГОЛ! 3:3!
Хуанпе
Пас отдал
Б. Эспиноcа
ГОЛ! 3:2!
Д. Васс
76'
54'
Желтая карточка
Хуанпе
44'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
М. Гомес
42'
21'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Санчес
16'
14'
ГОЛ! 1:2!
К. Стуани
Пас отдал
Хуанпе
10'
ГОЛ! 1:1!
Порту
Пас отдал
Й. Мохика
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
Пас отдал
Д. Васс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-4-2
36
Бланко
17
Кастро
21
Гомес
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
19
Санчес
68
Лоботка
77
Систо
10
Аспас
9
Гомес
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
6
Хуанпе
4
Алкала
20
Эспиноcа
24
Маффео
8
Понс
22
Мохика
24
Гарсия
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Сельта
Жирона
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
37
Яссин Буну
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Сельта - Жирона
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
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