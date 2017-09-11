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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Лас-Пальмас
Малага - Лас-Пальмас: обзор матча 11 сентября 2017
Малага
11.09.2017, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
48'
Д. Гонсалес
45'
Х. Виера
69'
Х. Кальери
88'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Лас-Пальмас
88'
ГОЛ! 1:3!
Л. Реми
Пас отдал
Д. Кастельяно
Желтая карточка
Х. Онтиверос
82'
80'
Желтая карточка
Мичел
69'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальери
Пас отдал
Х. Наварро
67'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
Желтая карточка
Борха
65'
Желтая карточка
Ресио
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Ресио
48'
45'
ГОЛ! 0:1!
Х. Виера
Пас отдал
А. Халилович
Желтая карточка
А. Гонсалес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Алекс Мула
ЛФ
17
Борха
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Ален Халилович
АП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Малага
1
Дженк Генен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
16
Росалес
16
Рикка
16
Гонсалес
23
Эрнандес
20
Кеко
36
Ресио
8
Кузманович
8
Гонсалес
10
Мула
17
Борха
4-2-3-1
1
Чичисола
23
Наварро
23
Кастельяно
88
Мичел
16
Айтами
2
Кастельяно
20
Аквилани
10
Халилович
10
Виера
6
Таннан
9
Кальери
Остались в запасе
Малага
Лас-Пальмас
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Дженк Генен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Дженк Генен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Малага - Лас-Пальмас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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