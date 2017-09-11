Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун
Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 11 сентября 2017
Вест Хэм
11.09.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
72'
П. Мба Обьянг
77'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:0!
А. Айю
77'
ГОЛ! 1:0!
П. Мба Обьянг
Пас отдал
А. Айю
72'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
49'
45'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
25'
Желтая карточка
Занка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-3-1-3
1
Харт
39
Коллинс
6
Фонте
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
5
Сабалета
14
Мба Обьянг
9
Кэрролл
14
Чичарито
18
Антонио
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Смит
25
Занка
26
Шиндлер
15
Лев
10
Инс
8
Биллинг
13
Муй
3
ван Ла Парра
10
Качунга
9
Мунье
Остались в запасе
Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+