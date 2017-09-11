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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Крылья Советов
Спартак-2 - Крылья Советов: обзор матча 11 сентября 2017
Спартак-2
11.09.2017, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
38'
С. Корниленко
62'
С. Самодин
86'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Крылья Советов
86'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ткачук
85'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Чочиев
Замена
А. Лихачев
️️️️
П. Лелюхин
85'
Замена
И. Самбу
️️️️
З. Бакаев
79'
75'
Замена
Г. Зотов
️️️️
А. Алиев
72'
Желтая карточка
О. Ланин
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Давыдов
72'
65'
Желтая карточка
А. Алиев
63'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Корниленко
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Самодин
57'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Мияилович
50'
Желтая карточка
С. Корниленко
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Желтая карточка
П. Лелюхин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-4-1-2
98
Максименко
46
Мамин
88
Сокол
3
Щербаков
20
Полубояринов
8
Самсонов
83
Пантелеев
66
Лелюхин
77
Бакаев
88
Давыдов
10
Сакала
4-1-2-1-2
14
Конюхов
3
Гаджибеков
30
Надсон
0
Таранов
33
Ятченко
64
Ланин
10
Алиев
22
Мияилович
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Самодин
66
Лелюхин
96
Лихачев
96
Лихачев
66
Лелюхин
77
Бакаев
49
Самбу
49
Самбу
77
Бакаев
88
Давыдов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
88
Давыдов
10
Алиев
31
Зотов
31
Зотов
10
Алиев
22
Мияилович
44
Башкиров
44
Башкиров
22
Мияилович
11
Чочиев
4
Кленкин
4
Кленкин
11
Чочиев
12
Корниленко
31
Ткачук
31
Ткачук
12
Корниленко
Остались в запасе
Спартак-2
Крылья Советов
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Спартак-2 - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
академии "Спартак"
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