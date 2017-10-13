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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 13 октября 2017
Ахмат
13.10.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
70'
Родолфо (П)
30'
Д. Глушаков
72'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
90'
+3
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Ахъядов
️️️️
А. Бацуев
90'
+3
86'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Мельгарехо
85'
Травма
Л. Мельгарехо
77'
Желтая карточка
А. Селихов
72'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Л. Адриано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Родолфо
70'
68'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
П. Роша
Замена
Раванелли
️️️️
Л. Жаба
64'
Замена
М. Митришев
️️️️
З. Садаев
63'
50'
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
А. Семенов
39'
Желтая карточка
Л. Жаба
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Заур Садаев
ЛФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Городов
13
Семенов
2
Родолфо
14
Сампайо
95
Бацуев
40
Уциев
11
Исмаэл
7
Бериша
8
Лео Жаба
9
Садаев
11
Мбенг
4-1-1-3-1
57
Селихов
38
Ещенко
35
Таски
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
19
Самедов
10
Промес
32
Роша
4
Адриано
8
Лео Жаба
12
Раванелли
12
Раванелли
8
Лео Жаба
9
Садаев
95
Митришев
95
Митришев
9
Садаев
95
Бацуев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
95
Бацуев
32
Роша
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
32
Роша
88
Глушаков
71
Попов
71
Попов
88
Глушаков
Мельгарехо
8
Пашалич
8
Пашалич
Мельгарехо
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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