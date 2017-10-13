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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Бешикташ
Генчлербирлиги - Бешикташ: обзор матча 13 октября 2017
Генчлербирлиги
13.10.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
16'
В. Мурики
73'
А. Шчекич
87'
Д. Тосун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Бешикташ
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тосун
ГОЛ! 2:0!
А. Шчекич
Пас отдал
Т. Рантие
73'
48'
Красная карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
В. Мурики
45'
Желтая карточка
С. Политевич
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Генчлербирлиги
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-1-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
19
Шчекич
18
Мурики
4-3-1-2
31
Фабри
6
Тошич
77
Генюл
3
Пепе
88
Эркин
17
Ленс
15
Озякуп
13
Хатчинсон
94
Талиска
21
Негредо
23
Тосун
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Бешикташ
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Генчлербирлиги - Бешикташ
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
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Бешикташ
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Истанбул Башакшехир
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2 : 2
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Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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