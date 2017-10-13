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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 13 октября 2017
Штутгарт
13.10.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
38'
А. Донис
90+4'
Ч. Аколо
77'
Д. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
ГОЛ! 2:1!
Ч. Аколо
90'
+4
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хайнц
Пас отдал
С. Цоллер
75'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
63'
Желтая карточка
К. Рауш
ГОЛ! 1:0!
А. Донис
38'
33'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Штутгарт
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-2-1-1
20
Цилер
28
Бадштубер
3
Аого
35
Камински
32
Баумгартль
28
Павар
7
Брекало
11
Донис
4-3-1-2
1
Хорн
24
Клюнтер
3
Хайнц
34
Рауш
4
Соренсен
5
Озкан
33
Леманн
18
Йойич
32
Биттенкурт
6
Цоллер
10
Осако
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Штутгарт - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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