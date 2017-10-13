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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бертон Альбион
Бристоль Сити - Бертон Альбион: обзор матча 13 октября 2017
Бристоль Сити
13.10.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бертон Альбион
70'
Желтая карточка
Б. Тернер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
4-2-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
17
Бэйкер
3
Райт
8
Браунхилл
8
Смит
14
Рид
18
Дьедиу
35
Патерсон
4-2-3
13
Бювотер
6
Тернер
5
МакФадзин
3
Уорнок
23
Бакстон
7
Мерфи
21
Акпан
7
Экинс
20
Мэйсон
42
Варни
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бертон Альбион
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бристоль Сити - Бертон Альбион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Бертон Альбион
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Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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