Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 13 октября 2017
Лион
13.10.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 2
Завершен
Монако
11'
М. Диас
23'
Н. Фекир
90+5'
Н. Фекир
17'
Р. Лопеш
34'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
ГОЛ! 3:2!
Н. Фекир
90'
+5
Желтая карточка
М. Дьякаби
68'
55'
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
А. Лопеш
52'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
48'
Желтая карточка
Н. Фекир
45'
34'
ГОЛ! 2:2!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Лопеш
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
23'
17'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Б. Кейта
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
Пас отдал
Н. Фекир
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-1-1-2-1
1
Лопеш
4
Дьякаби
2
Янга-Мбива
2
Тете
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
9
Диас
4-3-2-1
1
Субашич
6
Туре
5
Конголо
15
Глик
21
Жемерсон
8
Моутинью
10
Траоре
8
Мейте
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
Остались в запасе
Лион
Монако
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лион - Монако
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Лион
Монако
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+