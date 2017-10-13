Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Уэска
Спортинг - Уэска: обзор матча 13 октября 2017
Спортинг
13.10.2017, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 10 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Уэска
Желтая карточка
Ф. Барба
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Уэска
1
Алекс Ремиро
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
1-3-2-1
13
Мариньо
93
Барба
18
Лопес Бланко
4
Бергантиньос
6
Альварес
16
Гомес
14
Гарсия
16
Кастро
2-1-1
1
Ремиро
21
Гонсалес
5
Пулидо
22
Састре
14
Вадильо
Остались в запасе
Спортинг
Уэска
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Спортинг - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Уэска
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+