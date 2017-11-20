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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Сток Сити
Брайтон - Сток Сити: обзор матча 20 ноября 2017
Брайтон
20.11.2017, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
44'
П. Гросс
60'
Х. Искьердо
28'
Э. Чупо-Мотинг
45+1'
К. Зума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Сток Сити
ГОЛ! 2:2!
Х. Искьердо
60'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Зума
ГОЛ! 1:1!
П. Гросс
Пас отдал
Д. Проппер
44'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
2
Бруно
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-3-1-2
13
Грант
6
Виммер
17
Шоукросс
4
Зума
33
Питерс
7
Аллен
24
Флетчер
10
Собхи
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Брайтон
Сток Сити
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Брайтон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
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