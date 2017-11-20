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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Бетис
Эйбар - Бетис: обзор матча 20 ноября 2017
Эйбар
20.11.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
5 : 0
Завершен
Бетис
6'
Ж. Амат (АГ)
30'
Г. Эскаланте
56'
Шарлес (П)
71'
Шарлес
80'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Бетис
ГОЛ! 5:0!
С. Энрих
Пас отдал
А. Капа
80'
ГОЛ! 4:0!
Шарлес
Пас отдал
И. Альехо
71'
63'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Шарлес
56'
55'
Красная карточка
А. Манди
Желтая карточка
А. Арбилья
37'
ГОЛ! 2:0!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Д. Юнка
30'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
22'
11'
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Амат
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
17
Юнка
23
Арбилья
15
Оливейра
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Инуи
14
Альехо
19
Шарлес
9
Энрих
4-3-2-1
1
Адан
19
Барраган
5
Амат
2
Манди
22
Дурмиси
6
Хави Гарсия
6
Камараса
8
Руис
17
Хоакин
77
Науэль
11
Леон
Остались в запасе
Эйбар
Бетис
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эйбар - Бетис
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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