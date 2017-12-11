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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 11 декабря 2017
Лацио
11.12.2017, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Торино
69'
Л. Альберто
54'
А. Беренгер
64'
Т. Ринкон
73'
С. Эдера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
73'
ГОЛ! 1:3!
С. Эдера
Пас отдал
Д. Базелли
ГОЛ! 1:2!
Л. Альберто
69'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
68'
64'
ГОЛ! 0:2!
Т. Ринкон
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Беренгер
Красная карточка
Ч. Иммобиле
45'
+1
41'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
15
Баштуш
6
де Врей
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
4-3-2-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
3
Молинаро
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
16
Вальдифиори
33
Базелли
8
Ринкон
44
Фальке
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Лацио
Торино
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Лацио - Торино
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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