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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Карабюкспор
Коньяспор - Карабюкспор: обзор матча 11 декабря 2017
Коньяспор
11.12.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Карабюкспор
18'
Н. Скубич (П)
90+1'
Д. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Карабюкспор
ГОЛ! 2:0!
Д. Милошевич
Пас отдал
М. Бурабиа
90'
+1
Желтая карточка
С. Киринтили
89'
Желтая карточка
П. Филипович
78'
37'
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Скубич
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Карабюкспор
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
45
Патрик Эзе
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Карабюкспор
22
Олафур Скуласон
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-5-1
1
Киринтили
89
Скубич
42
Саинер
8
Камдали
5
Ай
10
Бурабиа
20
Бора
19
Мок
5
Филипович
27
Милошевич
53
Арас
1-3-1-1
25
Гэман
71
Бийого Поко
37
Грозав
6
Гюльселам
7
Близниченко
9
Ятабаре
Остались в запасе
Коньяспор
Карабюкспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
45
Патрик Эзе
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
22
Олафур Скуласон
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
45
Патрик Эзе
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Остались в запасе
22
Олафур Скуласон
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Коньяспор - Карабюкспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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