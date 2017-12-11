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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 11 декабря 2017
Ахмат
11.12.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
87'
Замена
Д. Полоз
️️️️
О. Шатов
Замена
Б. Балай
️️️️
Л. Жаба
83'
Замена
З. Садаев
️️️️
М. Митришев
76'
Желтая карточка
Р. Уциев
73'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
73'
73'
Желтая карточка
Л. Паредес
69'
Замена
С. Дриусси
️️️️
М. Мевля
Замена
М. Мохаммади
️️️️
З. Плиев
68'
54'
Замена
О. Шатов
️️️️
К. Капленко
27'
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
О. Иванов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
АП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
3-2-2-3
88
Гудиев
14
Сампайо
4
Анхель
13
Семенов
3
Плиев
40
Уциев
11
Исмаэл
19
Иванов
8
Лео Жаба
21
Роши
95
Митришев
4-1-3-1-1
12
Лодыгин
55
Капленко
20
Иванович
32
Мевля
4
Кришито
5
Паредес
14
Кузяев
5
Краневиттер
18
Жирков
24
Ригони
9
Кокорин
3
Плиев
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Плиев
95
Митришев
9
Садаев
9
Садаев
95
Митришев
8
Лео Жаба
9
Балай
9
Балай
8
Лео Жаба
55
Капленко
27
Шатов
27
Шатов
55
Капленко
Шатов
7
Полоз
7
Полоз
Шатов
32
Мевля
9
Дриусси
9
Дриусси
32
Мевля
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Андрей Лунев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ахмат - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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