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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Хетафе
Жирона - Хетафе: обзор матча 17 декабря 2017
Жирона
17.12.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
5'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Хетафе
90'
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
Д. Тимор
90'
Желтая карточка
А. Гранель
86'
79'
Желтая карточка
Х. Молина
65'
Желтая карточка
Антунеш
51'
Желтая карточка
Кала
35'
Желтая карточка
С. Мора
22'
Желтая карточка
М. Арамбарри
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Й. Мохика
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
4-1-2-2-1
37
Буну
22
Мохика
6
Хуанпе
22
Рамальо
24
Маффео
24
Тимор
6
Гранель
24
Гарсия
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-2-2-2
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
2
Джене
5
Антунеш
8
Арамбарри
14
Мора
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
1
Горка Ирайсос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Жирона - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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