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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 17 декабря 2017
Болонья
17.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
27'
М. Пьянич
36'
М. Манджукич
64'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
Желтая карточка
Б. Петкович
86'
64'
ГОЛ! 0:3!
Б. Матюиди
Желтая карточка
И. Мбайе
60'
Желтая карточка
А. Масина
51'
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Пьянич
31'
Желтая карточка
Г. Игуаин
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
21
Гонсалес
22
Хеландер
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
30
Донса
90
Верди
21
Дестро
30
Оквонкво
4-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
15
Барцальи
4
Бенатиа
26
Сандро
8
Матюиди
15
Пьянич
28
Хедира
11
Коста
9
Манджукич
9
Игуаин
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Болонья - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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