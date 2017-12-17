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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 17 декабря 2017
Ницца
17.12.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
36'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
82'
Желтая карточка
В. Йованович
80'
Желтая карточка
М. Пундж
Желтая карточка
М. Балотелли
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
П. Лис-Мелу
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
23
Ле Марша
5
Сарр
4
Данте
2
Суке
61
Тамез
14
Сери
33
Лис-Мелу
45
Балотелли
14
Плеа
10
Сен-Максимен
3-3-1-2
40
Приор
20
Сабали
33
Йованович
29
Пундж
18
Плашил
28
Тулалан
21
Лерагер
40
Камано
12
Пелленар
12
де Превилль
Остались в запасе
Ницца
Бордо
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
56
Бенуа Костиль
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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