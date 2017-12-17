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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Кьево
Кротоне - Кьево: обзор матча 17 декабря 2017
Кротоне
17.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
33'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Кьево
Желтая карточка
А. Ромеро
90'
+4
71'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Р. Мандрагора
65'
65'
Желтая карточка
В. Бирса
Желтая карточка
А. Барберис
63'
61'
Желтая карточка
М. Гобби
41'
Желтая карточка
С. Бастьен
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
А. Айети
33'
Желтая карточка
А. Айети
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
31
Сампиризи
15
Айети
11
Чеккерини
87
Мартелла
51
Барберис
45
Мандрагора
7
Роден
17
Будимир
8
Стоян
29
Тротта
4-2-2-2
70
Соррентино
18
Гобби
5
Гамберини
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
16
Радованович
69
Ригони
22
Бастьен
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
Остались в запасе
Кротоне
Кьево
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кротоне - Кьево
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
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2022.07.07 19:30
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