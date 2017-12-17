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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Антальяспор
Истанбул Башакшехир - Антальяспор: обзор матча 17 декабря 2017
Истанбул Башакшехир
17.12.2017, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Антальяспор
53'
А. Епуряну
81'
И. Кахведжи
82'
М. Эрдинг
90'
А. Епуряну
7'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Антальяспор
ГОЛ! 4:1!
А. Епуряну
90'
ГОЛ! 3:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
Э. Вишча
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Ж. Кайсара
81'
67'
Желтая карточка
Й. Куртулуш
Желтая карточка
К. Фрей
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Епуряну
Пас отдал
Э. Вишча
53'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
42'
Желтая карточка
А. Епуряну
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Антальяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
70
Шарлес
ЦП
20
Чико
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Антальяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
3-4-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
24
Епуряну
3
Клиши
88
Инлер
8
Моссоро
11
Фрей
25
Белезоглу
10
Вишча
9
Батдал
3-3-2
23
Айтач
33
Анжело
33
Челустка
21
Ванкер
70
Шарлес
20
Чико
11
Майкон
9
Это'О
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
77
Муса Низам
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Антальяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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