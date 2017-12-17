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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 17 декабря 2017
Сельта
17.12.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
35'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
Желтая карточка
Х. Кастро
81'
80'
Желтая карточка
М. Тригерос
64'
Желтая карточка
Х. Коста
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Пас отдал
К. Бакка
13'
Желтая карточка
П. Форнальс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
33
Чука
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-5-1-1
36
Бланко
17
Кастро
21
Гомес
22
Кабрал
68
Лоботка
19
Эрнандес
77
Систо
19
Санчес
10
Васс
10
Мендес
9
Гомес
4-1-2-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
21
Сориано
70
Кастильехо
8
Форнальс
70
Бакка
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Сельта - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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