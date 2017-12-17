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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 17 декабря 2017
Сампдория
17.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
90'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
84'
Желтая карточка
Э. Гольданига
73'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Г. Рамирес
67'
49'
Желтая карточка
П. Лирола
38'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
18
Берешиньски
67
Феррари
23
Стринич
26
Сильвестре
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
11
Рамирес
91
Сапата
27
Квальярелла
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
15
Ачерби
18
Гольданига
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
94
Берарди
21
Политано
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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