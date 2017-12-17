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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 декабря 2017
Вест Бромвич
17.12.2017, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
Г. Бэрри
27'
Р. Лукаку
35'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэрри
Пас отдал
Д. Эванс
77'
53'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
Х. Мата
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-2-2
12
Фостер
26
Хегази
35
Эванс
3
Гиббс
12
Ньом
8
Ливермор
20
Крыховяк
16
МакКлин
22
Якоб
23
Рондон
7
Бурк
3-3-3-1
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
25
Валенсия
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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