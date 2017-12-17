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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Бенфика
Тондела - Бенфика: обзор матча 17 декабря 2017
Тондела
17.12.2017, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 5
Завершен
Бенфика
16'
Пицци
25'
Э. Сальвио
45+1'
Пицци
60'
Жонас
78'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Бенфика
78'
ГОЛ! 0:5!
Жонас
Пас отдал
Пицци
68'
Желтая карточка
Жардел
60'
ГОЛ! 0:4!
Жонас
Пас отдал
А. Гримальдо
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Пицци
Пас отдал
Э. Сальвио
30'
Желтая карточка
Л. Фейса
25'
ГОЛ! 0:2!
Э. Сальвио
Пас отдал
А. Гримальдо
16'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
Пас отдал
А. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
27
Бруну Монтейру
ЦП
41
Элдер Тавареш
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Тондела
70
Салли Муниру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
2-2-1
14
Рамос
20
Кошта
31
Жоаозиньо
27
Монтейру
41
Тавареш
20
Кардозу
4-3-1-2
14
Варела
34
Алмейда
17
Лопес
33
Жардел
22
Гримальдо
15
Фейса
10
Кровинович
11
Сальвио
21
Пицци
10
Серви
17
Жонас
Остались в запасе
Тондела
Бенфика
70
Салли Муниру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
70
Салли Муниру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Тондела - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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