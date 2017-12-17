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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 17 декабря 2017
Аталанта
17.12.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 3
Завершен
Лацио
19'
М. Кальдара
22'
Й. Иличич
50'
Й. Иличич (П)
27'
С. Милинкович-Савич
35'
С. Милинкович-Савич
79'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
Желтая карточка
Х. Хатебур
83'
80'
Желтая карточка
Уоллес
79'
ГОЛ! 3:3!
Л. Альберто
Пас отдал
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Р. Фройлер
63'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Иличич
50'
49'
Желтая карточка
Баштуш
35'
ГОЛ! 2:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Пароло
27'
ГОЛ! 2:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Лейва
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Кальдара
Пас отдал
А. Петанья
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
3-2-2-3
1
Бериша
5
Масиелло
33
Хатебур
19
Паломино
37
Спинаццола
23
Кальдара
4
Кристанте
8
Фройлер
72
Иличич
10
Гомес
37
Петанья
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
10
Кайседо
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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