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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 17 декабря 2017
Барселона
17.12.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво
29'
Л. Суарес
41'
Паулиньо
47'
Л. Суарес
75'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
ГОЛ! 4:0!
Паулиньо
75'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
47'
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
41'
32'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Депортиво
23
Рубен
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-4-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
4
Вермален
18
Альба
6
Роберто
18
Паулиньо
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
9
Алькасер
3-5-2
23
Рубен
5
Шер
26
Сидней
3
Наварро
8
Чолак
5
Боргес
8
Гильерме
24
Хуанфран
10
Хиль
20
Адриан
7
Лукас
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Барселона - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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