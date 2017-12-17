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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Галатасарай
Йени Малатьяспор - Галатасарай: обзор матча 17 декабря 2017
Йени Малатьяспор
17.12.2017, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
43'
Х. Бутаиб
74'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Галатасарай
Желтая карточка
А. Сиссоко
81'
74'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
С. Фегули
ГОЛ! 1:0!
Х. Бутаиб
Пас отдал
А. Кара
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
2-2-1
26
Сиссоко
30
Мина
35
Кара
14
Окечукву
29
Бутаиб
3-2-3-1
16
Муслера
25
Линнес
64
Денайе
6
Джалик
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Озтекин
18
Гомис
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Галатасарай
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
16
Седрик Каррассо
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Йени Малатьяспор - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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