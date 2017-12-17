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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 17 декабря 2017
Борнмут
17.12.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
20'
Ф. Коутиньо
26'
Д. Ловрен
44'
М. Салах
66'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ливерпуль
73'
Желтая карточка
А. Лаллана
66'
ГОЛ! 0:4!
Р. Фирмино
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ловрен
Пас отдал
Р. Фирмино
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Э. Робертсон
Желтая карточка
Н. Аке
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
15
Смит
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
16
Сурман
10
Кук
8
Пью
9
Дефо
33
Айб
7
Кинг
4-3-2-1
22
Миньоле
24
Клаван
6
Ловрен
2
Гомес
3
Робертсон
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Салах
11
Коутиньо
9
Фирмино
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Садио Мане
ЛВ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Садио Мане
ЛВ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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