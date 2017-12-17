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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Османлыспор
Бешикташ - Османлыспор: обзор матча 17 декабря 2017
Бешикташ
17.12.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 16 тур
5 : 1
Завершен
Османлыспор
32'
Р. Бабел
43'
Р. Бабел
52'
Р. Бабел
75'
А. Негредо
87'
Д. Тосун
90+2'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Османлыспор
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
С. Гюрлер
ГОЛ! 5:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Д. Эркин
87'
Желтая карточка
Д. Эркин
85'
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
75'
63'
Желтая карточка
М. Чагыран
ГОЛ! 3:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Тошич
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Р. Куарежма
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Адриано
32'
25'
Желтая карточка
С. Гюрлер
7'
Желтая карточка
Р. Лаваль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Османлыспор
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Фабри
77
Генюл
6
Тошич
3
Адриано
3
Пепе
17
Медель
13
Хатчинсон
94
Талиска
7
Куарежма
21
Негредо
8
Бабел
3-4-1
99
Карчемарскас
8
Пинту
26
Прохазка
8
Врсаевич
17
Регаттен
7
Гюрлер
6
Чагыран
12
Лаваль
17
Цикалеши
Остались в запасе
Бешикташ
Османлыспор
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Бешикташ - Османлыспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
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