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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Аякс
АЗ Алкмаар - Аякс: обзор матча 17 декабря 2017
АЗ Алкмаар
17.12.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
25'
А. Джаханбакш (П)
43'
К. Хунтелаар
51'
Л. Шоне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Аякс
88'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Вторая желтая
Й. Свенссон
86'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Шоне
Желтая карточка
П. Хацидиакос
50'
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Нерес
Желтая карточка
Й. Свенссон
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Джаханбакш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2-3-2-1
40
Бизот
2
Оувеян
4
Хацидиакос
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Сентьенс
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
2-4-2-1
24
Онана
4
де Лигт
35
Дийкс
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
22
Зиеш
7
Нерес
19
Клюйверт
21
Хунтелаар
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аякс
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
31
Константинос Лампру
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аякс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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