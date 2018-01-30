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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лидс
Халл Сити - Лидс: обзор матча 30 января 2018
Халл Сити
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лидс
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+5
Желтая карточка
О. Мазух
65'
Желтая карточка
Д. Ирвин
62'
Желтая карточка
О. Эйна
44'
Желтая карточка
М. Хенриксен
42'
31'
Желтая карточка
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
4-3-3
1
МакГрегор
23
Томори
20
Доусон
3
Мазух
34
Эйна
36
Ирвин
7
Ларссон
7
Хенриксен
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
12
Дико
4-3-1-2
1
Видвальд
28
Берарди
7
Алиоски
18
Янссон
28
Де Бок
35
Шонесси
14
Виейра
28
Форшоу
19
Эрнандес
10
Ласогга
7
Руф
Остались в запасе
Халл Сити
Лидс
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
15
Стюарт Даллас
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Халл Сити - Лидс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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