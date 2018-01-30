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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 30 января 2018
Ренн
30.01.2018, вторник, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
ПСЖ
85'
Д. Сахо
90+2'
С. Прсич
24'
Т. Менье
54'
Маркиньос
58'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
Неймар
ГОЛ! 2:3!
С. Прсич
90'
+2
Желтая карточка
Д. Леа Силики
87'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сахо
Пас отдал
Л. Бааль
85'
Желтая карточка
Х. Траоре
69'
Желтая карточка
С. Прсич
65'
63'
Красная карточка
К. Мбаппе
58'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
А. Ди Мария
54'
ГОЛ! 0:2!
Маркиньос
Желтая карточка
И. Сарр
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Менье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-4-1-1
27
Диалло
24
Бааль
23
Наньон
14
Траоре
21
Андре
8
Гуркюфф
27
Бурижо
14
Прсич
7
Сарр
10
Хазри
4-2-3-1
1
Трапп
12
Менье
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Бершиче
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
15
Пасторе
10
Неймар
10
Мбаппе
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ренн - ПСЖ
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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