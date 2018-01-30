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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 30 января 2018
Шеффилд Юнайтед
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
90'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Желтая карточка
К. Бешам
49'
Желтая карточка
Д. Уилсон
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-3-2
21
Мур
3
Стивенс
5
О'Коннелл
6
Бешам
19
Стирмен
32
Балдок
8
Эванс
13
Флек
11
Кларк
21
Уилсон
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
21
Хаттон
26
Терри
23
Снодграсс
37
Адома
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
10
Грилиш
25
Хоган
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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