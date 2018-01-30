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Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль: обзор матча 30 января 2018
Хаддерсфилд Таун
30.01.2018, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
26'
Э. Джан
45+1'
Р. Фирмино
77'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
77'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Салах
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Мане
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
3-2-3-2
1
Лоссль
94
Хадергьонай
5
Конголо
15
Лев
25
Занка
26
Шиндлер
6
Хогг
13
Муй
8
Биллинг
29
Депуатр
9
Мунье
4-1-2-2-1
1
Кариус
6
Ловрен
32
Матип
2
Гомес
3
Робертсон
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ливерпуль
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
22
Симон Миньоле
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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