Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 30 января 2018
Вест Хэм
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
43'
М. Нобл (П)
24'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
69'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
Желтая карточка
С. Бирам
56'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Томкинс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Нобл
43'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Таунсенд
4'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
3-4-2-1
13
Адриан
21
Огбонна
39
Коллинс
5
Сабалета
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
3
Бирам
23
Мариу
16
Нобл
14
Чичарито
4-3-2-1
13
Хеннесси
27
Фосу-Менса
16
Келли
5
Томкинс
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
20
Сако
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Вест Хэм
Кристал Пэлас
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+