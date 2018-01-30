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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 30 января 2018
Аталанта
30.01.2018, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ювентус
3'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Ювентус
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
А. Масиелло
81'
Желтая карточка
Р. Толой
76'
50'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-3-2-2
1
Бериша
19
Паломино
33
Хатебур
5
Масиелло
21
Кастань
15
де Рон
2
Толой
4
Кристанте
8
Фройлер
14
Корнелиус
10
Гомес
4-3-1-2
1
Буффон
22
Де Шильо
14
Кьеллини
4
Бенатиа
26
Сандро
8
Матюиди
28
Хедира
15
Пьянич
11
Коста
9
Игуаин
9
Манджукич
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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